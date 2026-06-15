Почти миллион рублей потерял житель Биробиджана из-за мошенников

По информации следствия, в мае текущего года потерпевшему написал незнакомец в одном из мессенджеров. Злоумышленник представился куратором и под диктовку помог заявителю зарегистрироваться на инвестиционной платформе. Далее, следуя указаниям собеседника, мужчина переводил деньги со своей банковской карты на номера телефонов, предоставленные мошенником. В общей сложности он отправил 927 тысяч рублей.