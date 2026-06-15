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Почти миллион рублей потерял житель Биробиджана из-за мошенников

Аферисты стали уговаривать потерпевшего оформить кредит.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть городского отдела полиции Биробиджана поступило заявление от местного жителя: мужчина стал жертвой мошенников, предлагавших заработок на инвестициях, сообщает официальный канал «Полиция ЕАО». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По информации следствия, в мае текущего года потерпевшему написал незнакомец в одном из мессенджеров. Злоумышленник представился куратором и под диктовку помог заявителю зарегистрироваться на инвестиционной платформе. Далее, следуя указаниям собеседника, мужчина переводил деньги со своей банковской карты на номера телефонов, предоставленные мошенником. В общей сложности он отправил 927 тысяч рублей.

Ситуация изменилась, когда аферисты стали уговаривать потерпевшего оформить кредит. Тогда он заподозрил неладное и попытался вернуть уже вложенные средства, однако получил отказ. Следователь МО МВД России «Биробиджанский» возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).

Полиция ЕАО призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При малейших сомнениях обращайтесь в дежурную часть или звоните по номеру «102» («112» с мобильного).

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