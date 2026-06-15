Врач рассказала о простом правиле трех «П», помогающем бросить курить

«Третье — поддержка. Многие знают про никотиновые пластыри и жвачки. Но они содержат никотин — вы просто меняете источник зависимости. Врачи все чаще рекомендуют безникотиновые препараты. Они работают лучше, потому что воздействуют на причину в мозге, а не подменяют сигарету», — отмечает врач.