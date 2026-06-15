Хабаровчанку приговорили к 19 годам за подготовку теракта

В Хабаровске 60-летнюю местную жительницу приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о преступлениях террористического характера. Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд установил, что женщина разделяла идеи террористического сообщества и пыталась вовлечь в его деятельность двух знакомых. Кроме того, она склоняла их к участию в теракте и подыскивала в Хабаровске объекты для нападения.
По данным суда, выбрав объект, женщина прошла обучение для подготовки преступления и изготовила самодельное зажигательное устройство — горючую жидкость она хранила в бутылках из-под минеральной воды. Довести задуманное до конца ей не удалось: противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Хабаровчанку признали виновной сразу по нескольким статьям УК РФ, включая участие в деятельности экстремистской и террористической организаций, вовлечение других лиц в совершение теракта, обучение в целях террористической деятельности и приготовление к теракту. Суд назначил злоумышленнице 19 лет колонии общего режима, два года ограничения свободы и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и материалов в интернете.
Следствие вели сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, обвинение поддержала прокуратура края. Приговор пока не вступил в законную силу.