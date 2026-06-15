Хабаровчанку приговорили к 19 годам за подготовку теракта

Хабаровчанку признали виновной сразу по нескольким статьям УК РФ, включая участие в деятельности экстремистской и террористической организаций, вовлечение других лиц в совершение теракта, обучение в целях террористической деятельности и приготовление к теракту. Суд назначил злоумышленнице 19 лет колонии общего режима, два года ограничения свободы и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и материалов в интернете.