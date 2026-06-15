В Красноярске третья неделя лета будет нежаркой

С 15 по 21 июня синоптики обещают красноярцам умеренно теплую погоду.
В понедельник и во вторник ожидается +24, +26 °C, облачность, кратковременные дожди с грозами и низкое атмосферное давление.
В среду небо прояснится, а воздуха прогреется до +28 °C. Это будет самый погожий день недели.
В четверг температура понизится до 23 , будет солнечно и сухо, атмосферное давление станет высоким.
В пятницу и на выходных прогнозируется около +26 °C и без осадков.
Ветер на неделе будет переменный, от слабого до умеренного.
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