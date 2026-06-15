Офтальмолог Казанцева развеяла мифы о ношении очков

По словам Казанцевой, существуют и возрастные изменения зрения, которые некоторые люди ошибочно связывают с ношением очков. После 40−45 лет практически у всех развивается пресбиопия — естественное снижение способности глаза фокусироваться на близком расстоянии, в связи с уплотнением слоев хрусталика. Потребность в очках для чтения в этом возрасте является нормальным физиологическим процессом и не имеет отношения к тому, носил человек очки ранее или нет.