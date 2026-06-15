Сотрудники Секретной службы США вывели Стрикленда с турнира UFC в Белом доме

Ранее чемпион UFC в среднем весе американец Стрикленд заявил, что ему запретили посещать это мероприятие в Белом доме из-за его высказываний про президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако Стрикленд нарушил этот запрет и появился на фан-фесте турнира, проходившем неподалёку от Белого дома. После этого бойца вывели с мероприятия сотрудники Секретной службы США.