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Сотрудники Секретной службы США вывели Стрикленда с турнира UFC в Белом доме

Ранее бойцу запретили посещать мероприятие.

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США выгнали бойца смешанных единоборств (ММА) Шона Стрикленда с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее чемпион UFC в среднем весе американец Стрикленд заявил, что ему запретили посещать это мероприятие в Белом доме из-за его высказываний про президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако Стрикленд нарушил этот запрет и появился на фан-фесте турнира, проходившем неподалёку от Белого дома. После этого бойца вывели с мероприятия сотрудники Секретной службы США.

Стрикленду 35 лет, на его счету 31 победа при 7 поражениях в смешанных единоборствах. В мае американец раздельным решением судей победил представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева и вновь стал чемпионом UFC в среднем весе. Впервые он завоевал пояс в сентябре 2023 года, победив новозеландца Исраэля Адесанью. В январе 2024 года во время первой защиты титула Стрикленд проиграл южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

Турнир UFC в Белом доме должен был начаться в 03:00 мск, но был отложен на час из-за плохих погодных условий.

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