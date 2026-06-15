Польские следователи нашли 32 закопанных эмбриона на участке патологоанатома

Польские следователи обнаружили 32 человеческих эмбриона, закопанных на участке врача-патологоанатома Магдалены Х. в поселке Люторыж недалеко от Жешува. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила газета Wyborcza.
— Власти официально сообщили об обнаружении 32 плодов, захороненных на различной глубине, — говорится в материале.
На участке также найдены медицинские материалы и фрагменты уничтоженной документации. Останки доставлены в морг для экспертизы. 57-летняя Магдалена Х. задержана.
Следователи намерены предъявить ей обвинения в надругательстве над останками и оставлении медицинских материалов в непредназначенном для этого месте. По неофициальным данным, врач утверждала, что во время пандемии COVID-19 забирала из больницы мертвые плоды для проведения медицинских исследований. Прокуратура не исключает причастности других лиц.
Ранее в Польше на кладбище XVII века в деревне Пень археологи обнаружили необычные захоронения, которые местные жители считали могилами «вампиров». Исследователи нашли человеческие останки с серпами на шеях, замками на ногах и камнями, положенными на тела. По мнению ученых, здесь хоронили людей, которых общество боялось или отвергало.