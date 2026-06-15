Эксперт рассказал, какой кредит может оформить подросток

Он уточнил, что взять такой кредит можно как на весь период обучения, так и на отдельный семестр или учебный год, в том числе уже после начала учебы. Льготная ставка в 3% сохраняется на протяжении всего срока договора, который включает время учебы и последующие 15 лет и девять месяцев.