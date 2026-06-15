В Хабаровске пенсионерка получила срок за подготовку теракта

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. К 19 годам колонии приговорили 60-летнюю хабаровчанку, научившуюся делать взрывчатку в домашних условиях и подготовившую теракт, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Судом установлено, что пенсионерка нашла в Хабаровске цели для поджога или взрыва и привлекла к совершению теракта двух знакомых. Также она прошла обучение по изготовлению в бытовых условиях взрывчатки, зажигательных устройств и даже изготовила последнее. Совершить теракт 60-летняя женщина не успела, ее задержали силовики.
«За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре региона.
Действия пенсионерки квалифицируются по части 2 статей 282.2 и 205.5 УКРФ (участие в деятельности экстремистской и террористической организации соответственно), части 1.1 статьи 205.1 (склонение лиц к совершению теракта), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), а также части 1 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).