В Хабаровске пенсионерка получила срок за подготовку теракта

Судом установлено, что пенсионерка нашла в Хабаровске цели для поджога или взрыва и привлекла к совершению теракта двух знакомых. Также она прошла обучение по изготовлению в бытовых условиях взрывчатки, зажигательных устройств и даже изготовила последнее. Совершить теракт 60-летняя женщина не успела, ее задержали силовики.