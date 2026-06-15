12 иностранцев без документов задержали после рейдов по рынкам Владивостока

Рейды прошли в торговых точках и парикмахерских в районе 3-й Рабочей и площади Луговой. Документы проверили у 80 человек — как сотрудников, так и посетителей.
В момент проверки у 12 человек, граждан Вьетнама, подтверждающие законность пребывания в России документы отсутствовали, поэтому иностранцев доставили для разбирательства в Управление по вопросам миграции.
В отношении девяти вьетнамцев были составлены протоколы за нарушение режима пребывания в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), им выписали штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Одного из нарушителей отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, где он будет дожидаться высылки домой.
Подобные рейды проводятся регулярно. Одна из предыдущих проверок проводилась на территории международного аэропорта Владивосток. Было выявлено семь нарушений миграционного законодательства, троих иностранцев отправили в ЦВСИГ ждать высылку, одному нарушителю назначили наказание в виде самостоятельно контролируемого выдворения, и он в те же сутки улетел в родную республику.
Также в Артёме полицейские проверили несколько организаций, использующих иностранную рабочую силу, и на одном из предприятий общественного питания выявили троих поваров-мигрантов, не имеющих разрешений на работу. Их оштрафовали по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности.
Ещё одного иностранца уличили в незаконном въезде в страну: при проверке его по базам данных выяснилось, что гражданин ранее нарушал миграционное законодательство и был приговорён к самостоятельному выдворению, также ему был запрещён въезд в Россию на несколько лет. Но нарушитель этот запрет нарушил и вернулся в РФ. Теперь его выдворяют принудительно, высылки он также дожидается в Центре временного содержания иностранцев.