12 иностранцев без документов задержали после рейдов по рынкам Владивостока

Ещё одного иностранца уличили в незаконном въезде в страну: при проверке его по базам данных выяснилось, что гражданин ранее нарушал миграционное законодательство и был приговорён к самостоятельному выдворению, также ему был запрещён въезд в Россию на несколько лет. Но нарушитель этот запрет нарушил и вернулся в РФ. Теперь его выдворяют принудительно, высылки он также дожидается в Центре временного содержания иностранцев.