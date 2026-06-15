Ряд стран Европы выступили за снятие санкций с Ирана: в ЕС смягчили позицию после сделки между Тегераном и Вашингтоном

В заявлении вместе с тем отмечается, что Тегеран «никогда не должен» обладать ядерным оружием. Европейцы сообщили о желании работать над этим вместе с США, Ираном и МАГАТЭ.
«Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», — сказано в документе.
МИД исламской республики подтвердил согласование сделки с США. Меморандум будет подписан в Швейцарии 19 июня. По словам американского лидера Дональда Трампа, сделка «принесет мир и безопасность всему региону».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше