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Ряд стран Европы выступили за снятие санкций с Ирана: в ЕС смягчили позицию после сделки между Тегераном и Вашингтоном

Четыре европейских страны заявили о готовности снять санкции с Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Европейские государства позитивно отреагировали на соглашение между Ираном и США. Стороны конфликта смогли достичь понимания. На фоне этого Италия, Германия, Франция и Британия заявили о готовности снять санкции с Ирана. Так говорится в совместном документе государств.

В заявлении вместе с тем отмечается, что Тегеран «никогда не должен» обладать ядерным оружием. Европейцы сообщили о желании работать над этим вместе с США, Ираном и МАГАТЭ.

«Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», — сказано в документе.

МИД исламской республики подтвердил согласование сделки с США. Меморандум будет подписан в Швейцарии 19 июня. По словам американского лидера Дональда Трампа, сделка «принесет мир и безопасность всему региону».

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