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Сенатор Клишас объяснил, что нужно для отмены «многих ограничений» в интернете

Сенатор Клишас связал запреты в интернете с необходимостью соблюдать российские законы.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения в сети во многом связаны с тем, что государство стремится наладить порядок работы крупных зарубежных компаний, которые обязаны выполнять российские законы. Как только это получится, многие запреты снимут. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Есть ли в интернете ограничения? Да, есть, и они есть во всем мире сегодня, — заявил Клишас.

Это не всегда связано с желанием правительств ограничить свободу слова, считает сенатор. В первую очередь речь идет о формировании национального регулирования для крупных транснациональных корпораций.

Клишас назвал это вопросом суверенитета. Информационные площадки должны учитывать особенности национального регулирования, соблюдать местные требования и работать с правительством как с партнером.

Требования в разных странах могут отличаться. Например, Китай во многом регулирует интернет своими правилами. А в Великобритании, по словам сенатора, у него складывается впечатление, что свободного интернета нет.

В России ограничения связаны с попытками договориться с крупными площадками о правилах работы на рынке. Это непросто и для государства, и для самих компаний. Но Клишас уверен: они обязаны соблюдать российское законодательство. Как только договоренность будет достигнута, многие ограничения исчезнут сами собой.

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Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
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