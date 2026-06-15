Сенатор Клишас объяснил, что нужно для отмены «многих ограничений» в интернете

В России ограничения связаны с попытками договориться с крупными площадками о правилах работы на рынке. Это непросто и для государства, и для самих компаний. Но Клишас уверен: они обязаны соблюдать российское законодательство. Как только договоренность будет достигнута, многие ограничения исчезнут сами собой.