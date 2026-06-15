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МВД назвало новосибирцам публикации, которые опасно размещать в сети

Одним из основных способов защиты является закрытие профилей в социальных сетях.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирцам посоветовали ограничить доступ к личной информации в интернете, чтобы снизить риск утечки персональных данных. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России, одним из основных способов защиты является закрытие профилей в социальных сетях для посторонних пользователей.

В ведомстве рекомендовали удалить из открытого доступа фотографии документов, а также отказаться от публикации снимков с геометками. По словам специалистов, такие данные могут помочь злоумышленникам определить домашний адрес человека или его привычные маршруты передвижения.

Кроме того, в МВД напомнили о необходимости использовать настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах. Дополнительной мерой безопасности станет подключение двухфакторной аутентификации во всех используемых сервисах.