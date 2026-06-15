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«Авангард» продлил контракт с нападающим Долженковым

Хоккеист рассматривал переход в «Коламбус», но решил продолжить карьеру в КХЛ.

Источник: Om1 Омск

Руководство омского «Авангарда» заключило новый однолетний контракт с нападающим Кириллом Долженковым. Об этом сообщает сайт AllHockey.ru со ссылкой на свои источники. Официальной информации о контракте пока не было.

Воспитанник ЦСКА начинал прошлый сезон в составе московского клуба. В январе 2026 года армейцы обменяли его в «Авангард» на форварда Клима Костина.

Всего за сезон Долженков провёл 59 матчей и набрал 12 очков — забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач. Показатель полезности хоккеиста составил «-4».

Ранее сообщалось, что нападающий мог продолжить карьеру в НХЛ. Долженков рассматривал предложение «Коламбуса», однако в итоге стороны договорились о его дальнейшей работе в Омске.

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин ранее говорил, что в клубе планируют индивидуально работать с Долженковым над катанием и техникой. Предполагается, что это поможет нападающему раскрыть свой потенциал и подготовиться к следующему этапу карьеры.