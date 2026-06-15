Две короткие недели до Нового года: когда россияне будут отдыхать в ноябре и декабре 2026-го

Что касается июля, то в этом месяце государственных праздников и дополнительных выходных не предусмотрено. Однако 8 июля в стране отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, задумывался как отечественная альтернатива западному Дню святого Валентина. Статус государственного выходного он пока не получил, поэтому рабочий график в июле остаётся стандартным.