В Хабаровском крае бесплатно уточнят границы тысяч домов и участков

В Хабаровском крае в 2026 году комплексные кадастровые работы охватят около 15 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Хабаровскому краю по итогам заседания общественного совета при ведомстве.
Работы пройдут в 99 кадастровых кварталах десяти муниципальных образований края. Заниматься ими будут специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Хабаровскому краю, финансирование идёт из федерального бюджета.
Для собственников это важная практическая история: земельные участки, дома и другие строения опишут и уточнят централизованно, без отдельной оплаты услуг кадастрового инженера. Такие работы помогают привести сведения о недвижимости в ЕГРН в порядок и убрать ошибки, из-за которых потом возникают споры о границах, документах и правах.
Как пояснила начальник отдела управления Наталья Костромина, комплексные кадастровые работы остаются одним из ключевых способов наполнить ЕГРН точными и полными данными. В Росреестре связывают эту работу с федеральным проектом «Национальная система пространственных данных», который должен собрать актуальную цифровую картину недвижимости по стране.
На заседании также обсудили защиту имущественных прав жителей края. Помощник руководителя управления Елена Баковкина рассказала, какие меры уже работают для защиты собственности граждан и как Росреестр через СМИ и соцсети объясняет людям важные изменения.
Руководитель управления Дмитрий Щербаков отметил вклад партнёров в информационную работу ведомства. Члены общественного совета поддержали работу управления, а председатель совета Владимир Кулыгин подчеркнул, что высокие показатели достигаются за счёт профессионализма и слаженности коллектива.