В Хабаровском крае бесплатно уточнят границы тысяч домов и участков

Для собственников это важная практическая история: земельные участки, дома и другие строения опишут и уточнят централизованно, без отдельной оплаты услуг кадастрового инженера. Такие работы помогают привести сведения о недвижимости в ЕГРН в порядок и убрать ошибки, из-за которых потом возникают споры о границах, документах и правах.