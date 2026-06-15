В Омске ищут подростка, который ушёл из дома в одеяле

Волонтёры ищут в Омске 15-летнего Павла З., который вечером 14 июня 2026 года ушёл из дома и пропал.
Ориентировка появилась в официальном сообществе поискового отряда «Доброспас-Омск» во «ВКонтакте» в ночь на понедельник, 15 июня 2026 года. По данным отряда, подросток вышел из дома на улице 12-й Ремесленной около 22:00, после чего родные и близкие потеряли с ним связь.
Известно, что мальчик не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. По информации поискового отряда, Павел покинул дом укутанным в одеяло.