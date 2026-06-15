В Туве перевернулся минивэн с семью пассажирами

14 июня на 886 м километре трассы Р-257 «Енисей» на территории Улуг-Хемского района слетел с дороги и перевернулся минивэн, в котором ехали семь человек.
Прибывшие одними из первых на место ДТП сотрудники 17-й пожарно-спасательной части МЧС помогли пассажирам и ликвидировали последствия аварии.
Они отключили аккумулятор в разбитой машине, чтобы не случилось пожара, и оказали первую помощь пострадавшим. Одна из пассажирок, женщина 64 лет, получила травмы. Ее передали врачам скорой помощи, а затем доставил в больницу. Остальных участников аварии медики отпустили домой после осмотра.
Сейчас полицейские выясняют причины случившегося. Среди предварительных версий называются превышение скорости и техническая неисправность машины.