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Эксперт по этикету рассказала, как уместно одеться на выпускной

Эксперт Баранова призвала отказаться от эпатажа на выпускном вечере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Наряд на выпускной вечер должен быть сбалансированным, выпускникам стоит отказаться от эпатажа, а внешний вид родителей должен быть презентабельным и гармоничным, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что выпускные в российских школах пройдут 27 июня.

«Выпускной вечер — это не только и не столько неформальный праздник, а торжественная академическая церемония. Это значит, что наряды должны соответствовать требованиям приличия», — сказала Баранова.

Среди основных ошибок в образе выпускниц эксперт указала на белые пышные платья в пол, которые напоминают подвенечный наряд. Еще одна распространенная крайность, как отметила Баранова, — это избыточная открытость в виде экстремального мини, глубоких декольте, прозрачных вставок.

«Этикет требует баланса: если у платья открыта спина, то передняя часть должна быть максимально лаконичной, а при высоком разрезе на юбке крайне нежелателен броский или открытый лиф. Также в стенах школы недопустим эпатаж», — заявила Баранова.

При этом юношам, как отметила Баранова, необязательно быть в строгом костюме.

«Чтобы молодым людям выглядеть элегантно и чувствовать себя раскованно, можно присмотреться к сочетанию брюк с блейзером и строгой белой рубашкой. Получается классический образ, вполне уместный на таком торжестве», — рекомендовала эксперт.

Кроме самих выпускников важными участниками торжества выступают и их родители.

«Их внешний вид должен быть презентабельным, гармоничным и соответствующим уровню мероприятия», — указала Баранова.

Мамам эксперт рекомендует придерживаться элегантной сдержанности, избегать крайностей — отказаться как от чрезмерно строгого офисного стиля, так и от вычурных, пафосных вечерних туалетов, которые могут визуально конкурировать с нарядами дочерей.

Баранова отметила, что для отцов идеальным решением станет классическая элегантность и качественный мужской костюм.