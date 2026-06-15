Новосибирцам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

В июле повышенные пенсионные выплаты получат три категории граждан: те, кому в июне исполнилось 80 лет, пенсионеры, впервые оформившие I группу инвалидности, и получатели пенсий, у которых появились иждивенцы. Об этом РИА Новости сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Размер фиксированной части пенсии для льготных категорий удваивается — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля.