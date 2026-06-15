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Новосибирцам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

Размер фиксированной части пенсии для льготных категорий удваивается — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля.

Источник: Аргументы и факты

В июле повышенные пенсионные выплаты получат три категории граждан: те, кому в июне исполнилось 80 лет, пенсионеры, впервые оформившие I группу инвалидности, и получатели пенсий, у которых появились иждивенцы. Об этом РИА Новости сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Размер фиксированной части пенсии для льготных категорий удваивается — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля.

Кроме того, прибавку за счёт восстановления пропущенных индексаций получат пенсионеры, недавно завершившие трудовую деятельность. Для этих категорий перерасчёт производится автоматически — обращаться в Социальный фонд не требуется.

Исключение составляют пенсионеры, у которых появились иждивенцы, а также сельские жители с 30-летним стажем: им для перерасчёта необходимо подать заявление в СФР.