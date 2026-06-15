Американских военных задержали в японских городах Наха и Окинава

В японских городах Наха и Окинава задержали двух американских военных. Инциденты произошли прошлой ночью. По предварительным данным, оба солдата были пьяны. Об этом в воскресенье, 14 июня, пишет местная газета The Okinawa Times.
В Нахе 28-летний военный ударил по голове сотрудника ресторана, из-за чего тот упал и повредил правый локоть. Американец отрицает факт нападения.
В Окинаве задержали 21-летнего служащего учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в незаконном проникновении в общий коридор многоквартирного дома, где он начал звонить в квартиры. Этот военный признал вину, говорится в сообщении.
В январе в Японии задержали актера театра кабуки, устроившего дебош в ресторане после употребления алкоголя. По данным СМИ, мужчина заявил, что не помнит произошедшего.
В феврале американский актер Шайа ЛаБаф, известный по ролям в фильмах «Трансформеры», «Ярость» и «Паранойя», устроил пьяную драку в Новом Орлеане и попал под арест. В состоянии алкогольного опьянения актер ночью пришел в местный бар и начал лезть за стойку, чтобы «поработать барменом».