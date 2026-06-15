Американских военных задержали в японских городах Наха и Окинава

В феврале американский актер Шайа ЛаБаф, известный по ролям в фильмах «Трансформеры», «Ярость» и «Паранойя», устроил пьяную драку в Новом Орлеане и попал под арест. В состоянии алкогольного опьянения актер ночью пришел в местный бар и начал лезть за стойку, чтобы «поработать барменом».