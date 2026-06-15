Пожилая хабаровчанка осуждена за преступления террористического характера

Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. По результатам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно женщине назначено ограничение свободы на 2 года и запрет на размещение материалов в информационно телекоммуникационных сетях на 3 года.