От сильного зуда до отёка Квинке: Чем опасны укусы мошки, накрывшей Астрахань

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждает, что реакция на укусы мошек может быть весьма серьёзной. Вокруг места укуса нередко образуются зудящие волдыри. Если укусов много, они могут сливаться между собой. Кроме того, при расчёсывании повреждённой кожи возрастает риск присоединения вторичной инфекции.