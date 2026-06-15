Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин установил последний срок сдачи стадиона «Авангард» в Комсомольске

Заместитель министра строительства края, курировавший объект, уволен; зампреду правительства края и мэру Комсомольска-на-Амуре объявлен выговор.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин резко раскритиковал строительный блок правительства и власти Комсомольска-на-Амуре из-за срыва сроков сдачи стадиона «Авангард». Объект должны были подготовить к 12 июня, Дню города, но по итогу работы не завершены, сообщил глава региона.

«Задача не выполнена. Стадион не сдан. Сроки сорваны. Чиновники показали свою беспомощность», — написал Демешин.

После провала сроков последовали кадровые и дисциплинарные решения. Контракт с подрядчиком, который не выполнил обязательства, расторгнут, некачественные работы не оплачены. Заместитель министра строительства края, курировавший объект, уволен. Заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых объявлен выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей; такое же взыскание получил глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.

Новый подрядчик уже определён. Контракт с ним должны заключить 15 июня, крайний срок готовности стадиона по документам — 30 октября 2026 года. При этом администрация Комсомольска-на-Амуре взяла на себя более жёсткое обязательство — завершить работы к 30 сентября. Сиденья на трибунах новый подрядчик должен установить до 30 июня.

Демешин поручил установить персональную ответственность за каждый этап строительства и ежедневно контролировать работу нового подрядчика. Ремонт «Авангарда» тянется с 2021 года, акцентировал губернатор и потребовал прекратить бесконечные переносы сроков.

«Комсомольчане ждали стадион пять лет. Хватит кормить их обещаниями. “Авангард” должен открыться для людей этой осенью», — заявил глава региона.