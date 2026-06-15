Демешин установил последний срок сдачи стадиона «Авангард» в Комсомольске

Новый подрядчик уже определён. Контракт с ним должны заключить 15 июня, крайний срок готовности стадиона по документам — 30 октября 2026 года. При этом администрация Комсомольска-на-Амуре взяла на себя более жёсткое обязательство — завершить работы к 30 сентября. Сиденья на трибунах новый подрядчик должен установить до 30 июня.