Новосибирская фридайвер Лидия Стадник выиграла три золотые медали в Сербии

В Сербии в городе Нови-Сад прошел Чемпионат мира по фридайвингу. В турнире приняли участие 28 российских спортсменов в разных возрастных категориях. Среди участников чемпионата выступила Лидия Стадник из Новосибирска. Она завоевала три золотые медали в дисциплине скоростное апноэ. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.