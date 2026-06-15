Новосибирская фридайвер Лидия Стадник выиграла три золотые медали в Сербии

В Сербии в городе Нови-Сад прошел Чемпионат мира по фридайвингу. В турнире приняли участие 28 российских спортсменов в разных возрастных категориях. Среди участников чемпионата выступила Лидия Стадник из Новосибирска. Она завоевала три золотые медали в дисциплине скоростное апноэ. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.
Лидия заняла первые места в заплывах на дистанциях 8×50 метров и 2×50 метров, а также установила мировой рекорд в заплыве на дистанцию 4×50 метров.
Сибирячка тренируется в Центре водных видов спорта. Подготовить спортсменку к международным стартам помогли заслуженные тренеры России Светлана Талдонова и Галина Пенькова.