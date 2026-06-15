В Приморье выпускники пишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Экзамены стартовали ровно в 10 утра. Тем, кто выбрал биологию, предстоит провести за партой 3 часа 55 минут. Выбравшие географию справятся быстрее — у них три часа. Сдающие иностранные языки будут писать от трех до трех часов десяти минут, в зависимости от того, какой язык они выбрали. На входе в пункты сдачи стоит строгий контроль: проверка паспортов, рамки металлодетекторов, никаких телефонов и связи.