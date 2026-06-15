В Приморье выпускники пишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

15 июня в школах края тихо и торжественно. Тысячи одиннадцатиклассников расселись по аудиториям, чтобы сделать главный шаг к своей будущей профессии. Кому-то эти баллы нужны для медакадемии, кому-то, чтобы стать геологом или дипломатом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Экзамены стартовали ровно в 10 утра. Тем, кто выбрал биологию, предстоит провести за партой 3 часа 55 минут. Выбравшие географию справятся быстрее — у них три часа. Сдающие иностранные языки будут писать от трех до трех часов десяти минут, в зависимости от того, какой язык они выбрали. На входе в пункты сдачи стоит строгий контроль: проверка паспортов, рамки металлодетекторов, никаких телефонов и связи.
Результаты по биологии и географии обещают опубликовать не позднее 1 июля. Тем, кто сдавал языки, придется подождать чуть дольше, до 3 июля.