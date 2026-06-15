Ремонт трассы до села Казакевичево продолжается

Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году под ремонт попали два участка — с 22 по 23 километр в селе Бычиха и с 28 по 31 километр в селе Казакевичево. На обоих участках уже ликвидированы пучины, уложен выравнивающий слой асфальта и обустроены тротуары. Также там появятся дорожные ограждения и шесть автобусных остановок. Оба объекта готовы на 40%. Сейчас проводится проверка качества нижнего слоя уложенного там асфальта, после чего подрядчики приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Реконструкция обоих участков трассы Хабаровск — Казакевичево продлится до середины августа. Всего в этом году в Хабаровском крае планируется привести в порядок около 60 участков трасс регионального и муниципального значения общей протяженностью свыше 140 километров.