Юный хакер оказался на скамье подсудимых в Хабаровске

В краевой столице перед судом предстал 21-летний местный житель. Ему вменили сразу 29 преступлений, связанных с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации из корыстных побуждений. Как было установлено в суде, с июня по сентябрь 2023 года хабаровчанин незаконно получил доступ к личным данным 29 человек, использовав их для оформления и получения микрозаймов в разных кредитных учреждениях. За это в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб всем потерпевшим. В итоге суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 450 тысяч рублей.