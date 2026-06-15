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Команда Хабаровского промышленно-экономического техникума стала участником программы «Профессионалитет» в «Сенеже»

В Мастерской управления «Сенеж» завершился второй очный модуль программы подготовки управленческих команд федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». На обучении 480 участников из 43 регионов страны дорабатывают дорожные карты развития кластеров, чтобы точнее настроить подготовку кадров под запросы экономики. Среди представителей 95 кластеров — управленческая команда Хабаровского промышленно-экономического техникума. "Полученные управленческие навыки на втором очном.

В Мастерской управления «Сенеж» завершился второй очный модуль программы подготовки управленческих команд федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». На обучении 480 участников из 43 регионов страны дорабатывают дорожные карты развития кластеров, чтобы точнее настроить подготовку кадров под запросы экономики. Среди представителей 95 кластеров — управленческая команда Хабаровского промышленно-экономического техникума. «Полученные управленческие навыки на втором очном модуле очень своевременные, нужные и полезные, они помогут команде выстроить устойчивую стратегию развития своих кластеров», — поделилась начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Татьяна Лоншакова. Особое внимание в программе уделили бизнес-модели кластера. В рамках модуля команды представили результаты работы, получили обратную связь и определили, что нужно доработать. Такой формат позволяет сделать дорожные карты более точными, прикладными и соотнесенными с кадровыми потребностями региональной экономики.