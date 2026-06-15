Фильм о Хабаровском крае занял первое место на международном конкурсе

Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» победил на Международном конкурсе «Россия твоими глазами!» в самой конкурентной номинации. Всего на конкурс поступило 4 459 работ из России, Китая, Аргентины, Турции, Нидерландов и других стран. Почти треть заявок пришлась на номинацию «От Калининграда до Камчатки». Именно в ней и одержали победу хабаровчане, опередив ближайших соперников на два голоса. Ленту сняли специалисты Туристского информационного центра края по заданию регионального Минтуризма. Это вторая часть цикла «Неведомый Хабаровский край». Первая была посвящена хребту Дуссе-Алинь. Оба фильма уже показывают в Краевом визит-центре «Амурский утес». Источник: тг-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.