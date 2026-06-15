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Прокуратура помогла хабаровчанам получить зарплату

Как сообщается, в прошлом году руководство ООО «Неран» выплачивало 56 своим сотрудникам заработную плату с задержками. Решить проблему удалось при помощи прокуратуры, которая провела проверку и внесла представление генеральному директору компании. В итоге все работники получили положенную им зарплату, был сделан полный перерасчет. Кроме того, ООО «Неран» и ее руководителя оштрафовали в общей сложности на.

Как сообщается, в прошлом году руководство ООО «Неран» выплачивало 56 своим сотрудникам заработную плату с задержками. Решить проблему удалось при помощи прокуратуры, которая провела проверку и внесла представление генеральному директору компании. В итоге все работники получили положенную им зарплату, был сделан полный перерасчет. Кроме того, ООО «Неран» и ее руководителя оштрафовали в общей сложности на 20 тысяч рублей за несоблюдение трудовых прав граждан.