Во Владивостоке 10 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Все эти ребята, если поступят в вузы Приморья, получат по 100 тысяч рублей от мэрии за каждый стобалльный результат. Основной период ЕГЭ продолжается, последний экзамен пройдет 19 июня. Также предусмотрены резервные дни и дни пересдачи в июле, чтобы у выпускников был второй шанс улучшить свои баллы.