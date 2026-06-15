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Во Владивостоке 10 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Ребята могут получить по 100 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.

Источник: Комсомольская правда

В приморской столице начали приходить первые результаты ЕГЭ. Школьники, которые сдали экзамен на максимум, уже могут думать, на что потратят премию от главы города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

На сегодняшний день в копилке Владивостока 10 результатов в 100 баллов. Больше всего отличились на химии — шесть выпускников сдали экзамен идеально. Это Амир Рахимов из 22-й школы, Руслан Мисюра из 41-го лицея, Артем Шунтов из лицея «Технический», Максим Шендрик из 51-й школы, Артем Сиверин из 18-й школы и Оксана Тетерина из первой гимназии.

По литературе высший балл набрали Алена Соколова (школа № 81), Мария Блинова (школа № 61) и Майя Ермолаева из университетской школы ДВФУ. А по истории отличился Данил Картавый из 82-й школы.

Все эти ребята, если поступят в вузы Приморья, получат по 100 тысяч рублей от мэрии за каждый стобалльный результат. Основной период ЕГЭ продолжается, последний экзамен пройдет 19 июня. Также предусмотрены резервные дни и дни пересдачи в июле, чтобы у выпускников был второй шанс улучшить свои баллы.

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