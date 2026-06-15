ЕГЭ по испанскому языку напишет сегодня один выпускник Хабаровского края

— На экзамене по биологии допускается использование непрограммируемого калькулятора. Также, как и на ЕГЭ по географии. Однако в этом случае, вместе с экзаменационными материалами участникам выдаются также географические карты (административная карта России, политическая карта мира) и статистические приложения, — отметили в профильном ведомстве. — Что касается иностранных языков — для этих экзаменов предусмотрено использование технических средств, обеспечивающих воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование».