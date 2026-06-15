ЕГЭ по испанскому языку напишет сегодня один выпускник Хабаровского края

Продемонстрировать знания иностранных языков предстоит школьникам региона сегодня, 15 июня. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в этот день состоится письменная часть данного экзамена.
— Единый государственный экзамен решили сдавать 600 человек. Больше всего сдающих по английскому языку — 590 выпускников. Единицы выбрали испытание по китайскому языку — 9 человек и по испанскому языку — в этом случае зарегистрирован на ЕГЭ один человек, — рассказали в региональном министерстве образования и науки.
Помимо экзамена по иностранным языкам, в этот же день выпускникам предстоит написать ЕГЭ по биологии и географии — тестирование пройдут 921 школьник и 193 человека соответственно.
— На экзамене по биологии допускается использование непрограммируемого калькулятора. Также, как и на ЕГЭ по географии. Однако в этом случае, вместе с экзаменационными материалами участникам выдаются также географические карты (административная карта России, политическая карта мира) и статистические приложения, — отметили в профильном ведомстве. — Что касается иностранных языков — для этих экзаменов предусмотрено использование технических средств, обеспечивающих воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование».
Продолжительность экзаменов по географии — 3 часа, по биологии — 3 часа 55 минут, письменной части по китайскому языку — 3 часа, по английскому, испанскому языкам — 3 часа 10 минут. Для проведения ЕГЭ задействованы 54 пункта.
Завершат неделю итоговые испытания по информатике и устной части иностранных языков — 18−19 июня.
Начиная с 22 и по 25 июня в расписании ЕГЭ идут резервные дни. А пересдать один предмет по выбору можно будет 8 и 9 июля.
Напомним, первые результаты по ЕГЭ некоторые выпускники уже получили. Известны баллы стали по истории, литературе и химии, среди которых зафиксировали первые 100-балльные результаты: один — по истории, два — по литературе и семь по химии.