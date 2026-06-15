Банки начнут замораживать переводы на 6 часов: кого коснётся

Новый механизм позволит банкам приостанавливать исполнение отдельных операций на срок до шести часов, если у них возникнут подозрения в мошенническом характере транзакции или если есть основания полагать, что клиент действует по указке злоумышленников. Эта временная пауза необходима, чтобы сотрудники банка могли связаться с владельцем счёта и верифицировать его намерения, убедившись, что перевод совершается осознанно.
Важно понимать, что эта мера не отменяет, а дополняет существующие инструменты контроля. Ключевое отличие заключается в сценарии применения: шестичасовая задержка вводится для подозрительных операций в целом. В то же время действующая сейчас блокировка на 48 часов применяется точечно — только к переводам на реквизиты из специальной базы данных Банка России, которые уже были признаны мошенническими.
Кроме того, существуют и более длительные заморозки в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов. По словам эксперта, новый порядок будет применяться в случаях, когда банк уже идентифицировал операцию как рискованную и уведомил об этом клиента. Если человек проигнорирует предупреждение и всё равно подтвердит перевод или попытается повторить его, банк получит право задержать платёж ещё на шесть часов.
В течение этого времени распоряжение клиента не будет исполнено, даже если он его повторно подтвердит. Авторы инициативы полагают, что такая дополнительная проверка поможет защитить людей от хищений в условиях психологического давления. Предоставление даже нескольких часов «на размышление» даст жертве возможность успокоиться, перепроверить информацию, посоветоваться с близкими или обратиться за консультацией в банк, что в итоге может предотвратить потерю денег.