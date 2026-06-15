Банки начнут замораживать переводы на 6 часов: кого коснётся

Кроме того, существуют и более длительные заморозки в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов. По словам эксперта, новый порядок будет применяться в случаях, когда банк уже идентифицировал операцию как рискованную и уведомил об этом клиента. Если человек проигнорирует предупреждение и всё равно подтвердит перевод или попытается повторить его, банк получит право задержать платёж ещё на шесть часов.