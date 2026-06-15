В России в 2025 году выявили более 400 случаев краснухи

«В Российской Федерации ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания краснухой, обусловленные в том числе завозом этой инфекции из неблагополучных по данной инфекции стран (с 2017 года Россия имеет статус территории, свободной от эндемичной краснухи). В 2024—2025 годах отмечено увеличение числа зарегистрированных случаев краснухи. При этом в 2025 году более 50% случаев пришлось на 3 региона: г. Москва — 99 заболевших (24%), Республика Дагестан — 74 случая (18%), Московская область — 48 случаев (12%)», — говорится в сообщении.