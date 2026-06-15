В Роспотребнадзоре рассказали, как часто можно мыть голову

В красноярском Роспотребнадзоре дали советы о правильном мытье головы и уходе за волосами.
В первую очередь специалисты опровергли распространенный миф о том, что чем чаще моешь волосы, тем быстрее они становятся жирными.
«Интенсивность работы сальных желез и скорость выработки кожного сала никак не зависят от частоты мытья волос. Голову можно мыть хоть несколько раз в день, от этого кожа и волосы жирнее не станут», — пояснили в ведомстве.
Чтобы определить оптимальную периодичность мытья, нужно ориентироваться на индивидуальные особенности состояния кожи головы: если она жирная — 2−3 раза в неделю или по мере загрязнения, если сухая— достаточно одного раза в неделю.
При этом важно выбрать правильный шампунь — он должен соответствовать типу кожи головы. А неподходящий может вызвать зуд, сухость и ощущение быстрого загрязнения.
Также рекомендуется делать дополнительный уход: использовать пилинг для кожи головы (раз в 1−2 недели), который устраняет ороговевшие клетки, остатки кожного жира и средств для укладки.
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