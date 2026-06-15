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Могут задержать за посещение Крыма: В МИД рассказали о рисках при посещении недружественных стран

МИД: Россиян в странах ЕС могут задержать за поддержку СВО и посещение Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам необходимо тщательно взвешивать необходимость въезда на территорию ЕС и других недружественных стран. Такой совет дал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Дипломат указал на серьёзные риски задержания граждан РФ на территории этих стран.

«Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в “нарушении санкционного режима”», — сказал Климов РИА Новости.

Также сложности могут возникнуть при оформлении визы и пересадках внутри Шенгенской зоны, указал он. Климов напомнил и о необходимости наличия договора медстрахования за рубежом.

Ранее в МИД предупредили о риске задержаний россиян за рубежом для экстрадиции в США.

Кроме того, россиян предупредили о рисках поездок в Таиланд, так как США из-за санкций ввели спецоперации по отлову россиян в этой стране.

При этом соотечественники за рубежом должны знать, что Россия не бросит их в трудное время.

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