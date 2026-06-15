Сенатор Клишас: ограничения в интернете могут влиять на рейтинги власти

Сенатор считает, что Владимир Путин как политик не может игнорировать настроения избирателей. Но как государственный деятель он умеет абстрагироваться от текущих рейтингов. Сейчас есть объективные сложности: не только ограничения, но и экономические проблемы. Все это сказывается на настроении людей.