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Сенатор Клишас: ограничения в интернете могут влиять на рейтинги власти

Депутат Госдумы рассказал, как ограничения в интернете влияют на рейтинг власти.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения в работе интернета способны влиять на текущие рейтинги власти, однако в целом политическая система России остаётся устойчивой. Такое мнение в интервью RTVI выразил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор считает, что Владимир Путин как политик не может игнорировать настроения избирателей. Но как государственный деятель он умеет абстрагироваться от текущих рейтингов. Сейчас есть объективные сложности: не только ограничения, но и экономические проблемы. Все это сказывается на настроении людей.

В сентябре 2026 года пройдут выборы в Госдуму. И, считает сенатор, люди стали более политизированы, смотрят больше новостей. Однако по ключевым вопросам все парламентские партии поддерживают курс президента. Значит, политическая система очень устойчива.

Даже если рейтинг снизился на несколько процентов, нужно анализировать причины, уверен спикер. Возможно, дело не в ограничениях, а в экономическом положении. Люди могут по-иному оценивать свое благосостояние.

Настоящие рейтинги, по словам Клишаса, будут видны на выборах.

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