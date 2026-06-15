В аэропорту Толмачёво задерживаются рейсы в Сочи и Санкт-Петербург

Проблемные ситуации возникли и с прилётом рейсов в Новосибирск. Рейс FV 6641 из Сочи, который должен был приземлиться в 05:30, прибудет только в 22:28. Самолёт 5N 571 из Санкт-Петербурга, запланированный на 07:05, приземлится в 07:35. Рейс DP 6525 из Москвы, изначально ожидавшийся в 07:35, прибудет в 09:40. Рейс DP 311 из Сочи, запланированный на 08:40, приземлится в 10:40.