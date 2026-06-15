В аэропорту Толмачёво задерживаются рейсы в Сочи и Санкт-Петербург

В новосибирском аэропорту Толмачёво 15 июня зафиксированы задержки вылетов пяти рейсов. Особенно значительные задержки коснулись пассажиров, планировавших отправиться в Сочи. Рейс FV 6642 и SU 6642, которые должны были вылететь из Новосибирска в 06:45, теперь перенесли на 00:00 следующего дня, как показывают данные онлайн-табло аэропорта.
Также задержаны рейсы в Санкт-Петербург. Самолёты FV 6542 и SU 6542, запланированные к вылету в 07:10, теперь отправятся в 17:45. Рейс DP 312 в Сочи, изначально назначенный на 09:30, теперь вылетит в 11:30.
Проблемные ситуации возникли и с прилётом рейсов в Новосибирск. Рейс FV 6641 из Сочи, который должен был приземлиться в 05:30, прибудет только в 22:28. Самолёт 5N 571 из Санкт-Петербурга, запланированный на 07:05, приземлится в 07:35. Рейс DP 6525 из Москвы, изначально ожидавшийся в 07:35, прибудет в 09:40. Рейс DP 311 из Сочи, запланированный на 08:40, приземлится в 10:40.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области появятся новые мультимодальные маршруты.
Татьяна Картавых