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Приангарье и Чукотка стали регионами с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

В Иркутской области уровень заболеваемости ВИЧ достиг 67,01 случая на 100 тысяч населения.

Источник: Freepik

Иркутская область вошла в число регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ВИЧ в Приангарье достиг 67,01 случая на 100 тысяч населения. Это почти в 120 раз выше среднемноголетнего уровня. Выше цифры только в Чукотском автономном округе (114,81). Также в антилидерах Алтайский край (63,73). Всего в 2025 году превышение среднероссийского уровня зафиксировано в 34 субъектах.

Больше всего новых случаев среди мужчин (60,3%) и людей в возрасте 40−49 лет (34,8%).

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области выявили более 1,5 тысяч новых случаев ВИЧ за год.