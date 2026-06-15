Приангарье и Чукотка стали регионами с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Иркутская область вошла в число регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, показатель заболеваемости ВИЧ в Приангарье достиг 67,01 случая на 100 тысяч населения. Это почти в 120 раз выше среднемноголетнего уровня. Выше цифры только в Чукотском автономном округе (114,81). Также в антилидерах Алтайский край (63,73). Всего в 2025 году превышение среднероссийского уровня зафиксировано в 34 субъектах.
Больше всего новых случаев среди мужчин (60,3%) и людей в возрасте 40−49 лет (34,8%).
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области выявили более 1,5 тысяч новых случаев ВИЧ за год.