Приангарье и Чукотка стали регионами с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

По данным ведомства, показатель заболеваемости ВИЧ в Приангарье достиг 67,01 случая на 100 тысяч населения. Это почти в 120 раз выше среднемноголетнего уровня. Выше цифры только в Чукотском автономном округе (114,81). Также в антилидерах Алтайский край (63,73). Всего в 2025 году превышение среднероссийского уровня зафиксировано в 34 субъектах.