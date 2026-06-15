Житель Иркутска задолжал по алиментам на троих детей 3,4 млн рублей

IrkutskMedia, 15 июня. В Иркутске местный житель задолжал по алиментам на троих несовершеннолетних детей 3,4 млн рублей. Чтобы «наказать» неплательщика, ему ограничили право на управлением транспортом.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России, периодически мужчина вносил необходимые платежи, но сумма была недостаточной. В результате этого образовалась крупная задолженность. Иркутянин скрывался от приставов, тогда его объявили в исполнительский розыск.
Уведомление об ограничении на вождение пришло должнику в личный кабинет «Госуслуг» (12+). После чего мужчина на следующий день оплатил всю задолженность и покрыл исполнительский сбор. Также иркутянин трудоустроился и теперь обязательные платежи по алиментам будут взыскиваться с его зарплаты, о чём получил уведомление нынешний работодатель.
Ранее агентство рассказывало, что житель Ангарска не получал выплаты за дополнительные часы работы. Обязанности возложили на сотрудника по инициативе работодателя.