Житель Иркутска задолжал по алиментам на троих детей 3,4 млн рублей

Уведомление об ограничении на вождение пришло должнику в личный кабинет «Госуслуг» (12+). После чего мужчина на следующий день оплатил всю задолженность и покрыл исполнительский сбор. Также иркутянин трудоустроился и теперь обязательные платежи по алиментам будут взыскиваться с его зарплаты, о чём получил уведомление нынешний работодатель.