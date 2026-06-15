Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский фотограф Поляков заснял охоту золотистых щурок на ос и слепней

Птицы охотились на насекомых вдоль берега Оби.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский фотограф Алексей Поляков опубликовал новые снимки золотистых щурок. В этом году ему удалось подойти к птицам гораздо ближе, чем в раньше. Если в прошлом году дистанция составляла около 25 метров, то в прошедшие выходные он смог сократить ее до 8 метров. Об этом Алексей Поляков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Золотистые щурки являются ближайшими родственниками зимородков. Эти птицы обычно селятся колониями вдоль обрывистых берегов водоемов, в том числе на Оби. Несмотря на внешнее сходство, у них разные привычки в еде. Если зимородок питается рыбой, то щурки специализируются на насекомых.

— Глядя на то, как ловко щурки ловят ос, слепней, шмелей и стрекоз, я бы на месте насекомых ходил только пешком и только ночью, — отметил Поляков.