Новосибирский фотограф Поляков заснял охоту золотистых щурок на ос и слепней

Новосибирский фотограф Алексей Поляков опубликовал новые снимки золотистых щурок. В этом году ему удалось подойти к птицам гораздо ближе, чем в раньше. Если в прошлом году дистанция составляла около 25 метров, то в прошедшие выходные он смог сократить ее до 8 метров. Об этом Алексей Поляков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».