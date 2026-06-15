Новосибирский фотограф Поляков заснял охоту золотистых щурок на ос и слепней

Новосибирский фотограф Алексей Поляков опубликовал новые снимки золотистых щурок. В этом году ему удалось подойти к птицам гораздо ближе, чем в раньше. Если в прошлом году дистанция составляла около 25 метров, то в прошедшие выходные он смог сократить ее до 8 метров. Об этом Алексей Поляков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Золотистые щурки являются ближайшими родственниками зимородков. Эти птицы обычно селятся колониями вдоль обрывистых берегов водоемов, в том числе на Оби. Несмотря на внешнее сходство, у них разные привычки в еде. Если зимородок питается рыбой, то щурки специализируются на насекомых.
— Глядя на то, как ловко щурки ловят ос, слепней, шмелей и стрекоз, я бы на месте насекомых ходил только пешком и только ночью, — отметил Поляков.