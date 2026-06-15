В Новосибирске почтили память погибшего при взрыве баллона пожарного Заровного

В Новосибирске почтили память пожарного Владимира Заровного, погибшего при исполнении служебного долга. Трагедия произошла 14 июня 2014 года во время ликвидации возгорания в частном секторе Октябрьского района.
Как сообщили в Центре ГО, ЧС и ПБ, помощник начальника караула 3-й пожарной части, прапорщик внутренней службы Владимир Заровный участвовал в тушении пожара в металлическом гараже на 4-м Инюшенском переулке. Во время работы произошёл взрыв ацетиленового баллона, в результате которого спасатель получил смертельные травмы.
За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Владимир Заровный был посмертно награждён Орденом Мужества. Указ о награждении подписал президент России 27 апреля 2015 года.
Память о погибшем пожарном увековечена в Новосибирске. Его именем названа улица в Октябрьском районе города. Мемориальные доски установлены на жилом доме по улице Владимира Заровного, 26/1, в 3-й пожарно-спасательной части, в зале боевой славы регионального управления МЧС, а также на памятнике «Героям мирного времени — пожарным и спасателям».