Пермяков ожидает дождливая погода на текущей неделе

По данным метеорологов, неделя будет тёплой, однако каждый день вероятны осадки. Так, в понедельник, 15 июня, ожидается сильный и умеренный дождь и потепление до +18… +23 °С. Во вторник, 16 июня, к дождям добавятся грозы, в остальном характер погоды не изменится.