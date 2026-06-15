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Пермяков ожидает дождливая погода на текущей неделе

Температура воздуха будет прогреваться до +25°С.

Ещё одну дождливую неделю прогнозируют синоптики в Пермском крае. О погоде рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

По данным метеорологов, неделя будет тёплой, однако каждый день вероятны осадки. Так, в понедельник, 15 июня, ожидается сильный и умеренный дождь и потепление до +18… +23 °С. Во вторник, 16 июня, к дождям добавятся грозы, в остальном характер погоды не изменится.

Аналогичный прогноз и на следующие дни. Столбик термометра будет подниматься до +20… +25 °С в дневные часы. Ночью дождей не будет, днём вероятны ливни и грозы. О том, какой будет погода на предстоящие выходные, не сообщается.

Напомним, из-за дождливого лета в Пермском крае активизировались грибники. Любители тихой охоты отмечают, что благодаря погоде в лесу хорошо растут подберёзовики и подосиновики.