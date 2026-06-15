Пермяков ожидает дождливая погода на текущей неделе

Ещё одну дождливую неделю прогнозируют синоптики в Пермском крае. О погоде рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».
По данным метеорологов, неделя будет тёплой, однако каждый день вероятны осадки. Так, в понедельник, 15 июня, ожидается сильный и умеренный дождь и потепление до +18… +23 °С. Во вторник, 16 июня, к дождям добавятся грозы, в остальном характер погоды не изменится.
Аналогичный прогноз и на следующие дни. Столбик термометра будет подниматься до +20… +25 °С в дневные часы. Ночью дождей не будет, днём вероятны ливни и грозы. О том, какой будет погода на предстоящие выходные, не сообщается.
Напомним, из-за дождливого лета в Пермском крае активизировались грибники. Любители тихой охоты отмечают, что благодаря погоде в лесу хорошо растут подберёзовики и подосиновики.