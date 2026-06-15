Южные гости с ядом: учёные объяснили нашествие рыбы фугу у берегов Владивостока

Как ранее сообщало PrimaMedia, большое количество мелкой рыбы выбросило на берег бухты Патрокл во Владивостоке. Видео с усыпанным берегом распространилось в соцсетях, где пользователи предположили, что на кадрах запечатлена сельдь иваси. Однако специалисты Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН в разговоре с корр. ИА PrimaMedia уточнили, что речь идет об анчоусе, а подобное явление связано с сезонными миграциями и особенностями поведения рыбы.