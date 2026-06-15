Южные гости с ядом: учёные объяснили нашествие рыбы фугу у берегов Владивостока

Жители Владивостока всё чаще сталкиваются с появлением у побережья фугу — ядовитой рыбы, характерной для южных морей. В социальных сетях публикуют видео с пойманными особями, а некоторые рыбаки сообщают, что за день ловят по две-три рыбы-собаки.
В Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН в разговоре с корр. ИА PrimaMedia подчеркнули, что это не аномалия, а закономерное явление. Представители семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) традиционно обитают в прибрежных водах.
«Проникновение этих южных гостей связано с сезонным усилением теплых течений — Цусимского и Восточно-Корейского. Увеличение частоты поимок рыб-собак в наших водах также обусловлено продолжающимся потеплением», — отметил специалист.
Учёные также напомнили об одной любопытной особенности поведения морских обитателей: дельфины иногда играют с раздутой фугу, перекатывая её во рту и передавая друг другу. По предположениям исследователей, в микродозах содержащийся в рыбе тетродотоксин может вызывать лёгкое эйфорическое состояние — возможно, именно поэтому дельфины используют фугу в качестве своеобразного «развлечения».
Как ранее сообщало PrimaMedia, большое количество мелкой рыбы выбросило на берег бухты Патрокл во Владивостоке. Видео с усыпанным берегом распространилось в соцсетях, где пользователи предположили, что на кадрах запечатлена сельдь иваси. Однако специалисты Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН в разговоре с корр. ИА PrimaMedia уточнили, что речь идет об анчоусе, а подобное явление связано с сезонными миграциями и особенностями поведения рыбы.