Зафиксирован один случай энцефалита и 3666 укусов клещей в Хабаровском крае

Официальный канал «Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю» представило данные мониторинга по клещевому вирусному энцефалиту на 11 июня 2026 года. С начала эпидемического сезона за медицинской помощью из-за присасывания клещей обратились 3666 человек, в том числе 1418 детей. Зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.