Предприятие из Хабаровского края вошло в число финалистов Всероссийского конкурса пекарей

Всероссийский конкурс «Кубок сельских пекарей России» проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно с 2024 года. В этом году на участие было подано 500 заявок от пекарен из десятков регионов страны — от Краснодарского края до Ямала, от Калининграда до Хабаровска.