Предприятие из Хабаровского края вошло в число финалистов Всероссийского конкурса пекарей

Финальный этап Всероссийского конкурса «Кубок сельских пекарей России — 2026» определил 20 лучших пекарен страны, среди которых предприятие из Хабаровского края — ООО «Денисовы пекарни». Компания, специализирующаяся на производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, представила на суд жюри свою продукцию с региональным колоритом. Предприятие выпускает продукцию под брендом «Сделано в Хабаровском крае», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Краевые предприятия регулярно участвуют в различных всероссийских, международных и краевых конкурсах, выставках, ярмарках. Почти всегда занимают первые и призовые места. Нам есть, чем гордиться. При этом производители регулярно развиваются, улучшают рецептуру и осваивают новые виды продукции», — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Минсельхоза Светлана Абдалова.
Всероссийский конкурс «Кубок сельских пекарей России» проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно с 2024 года. В этом году на участие было подано 500 заявок от пекарен из десятков регионов страны — от Краснодарского края до Ямала, от Калининграда до Хабаровска.
В течение двух дней финалисты выполняли профессиональные задания: выпекали хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, мелкоштучные сдобные изделия, а также хлебобулочные изделия в свободной форме с элементами регионального колорита. ООО «Денисовы пекарни» представили на конкурс хлеб ржано-пшеничный, маффин «Таежный», пирожки «Дары тайги» и пирог «Золото Дальнего Востока» с добавлением дальневосточных ягод (облепиха, клюква, кедровый орех). По итогам двух соревновательных дней предприятие удостоено 5-го места.
Конкурс «Кубок сельских пекарей России» проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на популяризацию сельского хлебопечения, поддержку малого бизнеса на сельских территориях и сохранение традиций отечественного хлебопекарного дела.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что один из продуктов края, выпускаемый под брендом «Сделано в Хабаровском крае» отмечен золотой медалью Всероссийского конкурса «РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России». Награждение прошло в Москве в рамках международной выставки Bevitec.