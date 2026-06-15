Под Новосибирском судоводителя оштрафовали на 25 тысяч за нелегальные пассажирские перевозки

Инцидент произошёл в мае 2026 года в акватории реки Оби в районе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района. Надзорное ведомство установило, что местный житель оказывал услуги по перевозке людей, не имея на этот вид деятельности специального разрешения, что является прямым нарушением законодательства.