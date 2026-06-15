Из Владивостока снова запустили прямые рейсы в Шэньян

Приморские путешественники снова могут быстро оказаться в одном из крупнейших мегаполисов Северо-Восточного Китая. Известная авиакомпания возобновила полетную программу, которая была востребована еще в прошлом году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Первый рейс после перерыва уже состоялся. 14 июня самолет доставил туристов из аэропорта Владивостока прямо в центр провинции Ляонин. Летать будут регулярно: два раза в неделю. По средам вылет в 01:05, по воскресеньям — в 01:35 по местному времени.
Время в пути на комфортабельном Airbus A320 занимает всего полтора часа. Из Шэньяна, кстати, удобно лететь в Гонконг, Сингапур и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди главных достопримечательностей города туристы выделяют Императорский дворец Шэньян Гугун и пещеру Бэньси.