В Новосибирском зоопарке отметили День оленя 14 июня

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило 14 июня прошёл экологический праздник, посвящённый представителям семейства оленевых. Мероприятие вошло в летнюю просветительскую программу учреждения и привлекло большое количество посетителей.
Сегодня в зоопарке содержатся семь видов оленевых, среди которых сибирская косуля, алтайский марал и северный олень. Сотрудники рассказали гостям, что каждому виду необходимы особые условия содержания, а также индивидуально подобранный рацион.
Во время праздника посетители узнали интересные факты об этих животных. Так, в отличие от большинства представителей семейства, у северных оленей рога носят не только самцы, но и самки. В то же время у водяного оленя рога отсутствуют полностью.
Специалисты также отметили уникальные особенности северных оленей. Например, их глаза способны менять оттенок в зависимости от времени года, а копыта адаптируются к различным типам грунта и погодным условиям.
По данным зоопарка, семейство оленевых насчитывает около 50 видов, обитающих практически на всех континентах мира, за исключением Австралии и Антарктиды.
Экологический праздник позволил гостям не только увидеть животных вблизи, но и узнать больше об их образе жизни, особенностях поведения и разнообразии представителей одного из самых известных семейств млекопитающих.