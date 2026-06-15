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В Новосибирском зоопарке отметили День оленя 14 июня

Специалисты отметили уникальные особенности северных оленей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило 14 июня прошёл экологический праздник, посвящённый представителям семейства оленевых. Мероприятие вошло в летнюю просветительскую программу учреждения и привлекло большое количество посетителей.

Сегодня в зоопарке содержатся семь видов оленевых, среди которых сибирская косуля, алтайский марал и северный олень. Сотрудники рассказали гостям, что каждому виду необходимы особые условия содержания, а также индивидуально подобранный рацион.

Во время праздника посетители узнали интересные факты об этих животных. Так, в отличие от большинства представителей семейства, у северных оленей рога носят не только самцы, но и самки. В то же время у водяного оленя рога отсутствуют полностью.

Специалисты также отметили уникальные особенности северных оленей. Например, их глаза способны менять оттенок в зависимости от времени года, а копыта адаптируются к различным типам грунта и погодным условиям.

По данным зоопарка, семейство оленевых насчитывает около 50 видов, обитающих практически на всех континентах мира, за исключением Австралии и Антарктиды.

Экологический праздник позволил гостям не только увидеть животных вблизи, но и узнать больше об их образе жизни, особенностях поведения и разнообразии представителей одного из самых известных семейств млекопитающих.

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